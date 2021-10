Eurovision 2022, a Torino hotel tutti esauriti per le date dell'evento

Il capoluogo piemontese, tra le 17 città candidate, è stato scelto per ospitare il più grande evento non sportivo al mondo, che torna in Italia dopo 31 anni grazie alla vittoria dei Maneskin

Si svolgerà a Torino il prossimo Eurovision Song Contest. Il capoluogo piemontese, tra le 17 città candidate, è stato scelto per ospitare il più grande evento non sportivo al mondo, che torna in Italia dopo 31 anni grazie alla vittoria dei Maneskin e negli alberghi in città è già tutto esaurito per le date dell'evento in programma dal 10 al 14 maggio 2022.

Boom di prenotazioni a Torino

Come riporta la Repubblica, a poche ore dall'assegnazione dell'evento al capoluogo piemontese, le camere di albergo sono già quasi tutte esaurite. Secondo il quotidiano, è sufficiente visitare il sito Booking.com per scoprire che il 93% delle strutture è già prenotato e che le rimanenti hanno prezzi alti, dai mille euro in su.

Appendino: “L'emozione e la gioia sono tantissime"

"Abbiamo vinto! Mesi di lavoro, call infinite, centinaia di documenti, pile di normative, ispezioni, sopralluoghi ma, alla fine, ce l'abbiamo fatta anche questa volta: abbiamo portato a Torino l'evento musicale più seguito al mondo!", ha affermato sui social la sindaca Chiara Appendino. "L'emozione e la gioia di quest'ultima sfida vinta sono tantissime", aggiunge la prima cittadina uscente, che ringrazia "tutte le persone, enti e istituzioni che hanno lavorato alla candidatura e contribuito all'ottenimento di questo fantastico risultato".

L'Eurovision a Torino

Sconfitte, tra le altre città, Milano, Bologna, Rimini e Pesaro, il 14 maggio Torino porterà la Grand Final della 66esima edizione della manifestazione - vinta quest'anno a Rotterdam dalla band italiana con la canzone 'Zitti e Buoni' che prima aveva trionfato al Festival di Sanremo - al Pala Alpitour. L'arena indoor tra le più grandi d'Italia realizzata dall'architetto giapponese Arata Isozaki per le Olimpiadi invernali del 2006 è la stessa che a novembre ospita la prima di cinque edizioni delle Atp Finals, tra i più prestigiosi e seguiti tornei di tennis al mondo. L'Eurovision diventa dunque un'altra vetrina internazionale per la prima capitale d'Italia. Dopo Napoli, nel 1965, e Roma, nel 1991, sarà la terza volta che l'Italia ospiterà l'appuntamento canoro, 190 milioni di spettatori quest'anno tra televisioni e online. Da "Non ho l'età" di Gigliola Cinquetti, la prima a vincere il contest nel 1964, ai Maneskin, passando per "Insieme: 1992" di Toto Cotugno, la canzone che ha trionfato nel 1990, l'Eurovision ha fatto la storia recente della musica. A Torino sono attesi da tutta l'Europa migliaia di appassionati, oltre che per la finale, anche per le semifinali del 10 e 12 maggio.