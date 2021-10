Coltiva marijuana in un casolare abbandonato nel Torinese, arrestato

I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno individuato in un casolare abbandonato, a Castagneto Po, nel Torinese, una coltivazione di marijuana. A curarla era un cittadino albanese, bloccato ieri pomeriggio dai militari mentre, a bordo di un'auto, si allontanava dalla piantagione. Con sé aveva 200 grammi di marijuana.

La perquisizione

Perquisendo l'edificio abbandonato, gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto 35 piante alte circa 2 metri, 5 chili di marijuana essiccata, tre ventilatori, una pompa ad immersione e un gruppo elettrogeno. Nell'ambito della stessa operazione, i carabinieri di Gassino hanno arrestato un artigiano italiano di 40 anni per possesso di droga. In casa aveva 43 grammi di stupefacente, tra cocaina e hashish, 1.200 euro in contanti e un bilancino di precisione.