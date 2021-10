Migliorano le condizioni del tennista Erik Crepaldi: è fuori dal coma

Migliorano le condizioni di salute di Erik Crepaldi, tennista vercellese di 31 anni rimasto coinvolto a metà settembre in un grave incidente stradale accaduto a Busonengo, frazione di Villarboit (Vercelli). La sua vettura si era scontrata con un'altra automobile proveniente dalla direzione opposta. Lo sportivo, che occupava la 619esima posizione della classifica Atp, aveva riportato un grave trauma cranico ed era stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara in prognosi riservata.

La compagna di Erik: “Ci aspetta un grande lavoro di riabilitazione”

La compagna del tennista ha comunicato in queste ore su Instagram che Erik si è svegliato dal coma, non è più in terapia intensiva e parla, muove le braccia e le gambe. "Ora - scrive la fidanzata - ci aspetta un grande lavoro di riabilitazione, ma sappiamo come Erik lo affronterà. Grazie a tutti per l'affetto che ci avete dimostrato in queste settimane". Sui social tanti amici e tennisti avevano rivolto pensieri di incoraggiamento al tennista, molto conosciuto in città e fuori regione. Tra questi anche il campione italiano di tennis Fabio Fognini, che su Instagram aveva scritto "Forza Erik!!!! NMM".