Minaccia di pubblicare foto intime della ex, condannato ad Asti

Ad Asti un uomo è stato condannato a un anno e 6 mesi per stalking nei confronti della ex fidanzata, conosciuta su Facebook. La donna in tribunale ha riferito che il giovane, poco dopo l'inizio della relazione, era diventato geloso e possessivo, e che pretendeva di controllare la vita della ragazza. Lei lo aveva lasciato ma lui non si rassegnava e aveva anche minacciato di pubblicare online le fotografie intime che lei, su sua richiesta, gli aveva mandato.

La pena condizionale è stata sospesa a patto che l'uomo frequenti corsi di controllo della rabbia in un centro antiviolenza. Il giudice ha anche riconosciuto alla donna un risarcimento di mille euro.