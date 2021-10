A Torino un ragazzo di 21 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dalla polizia per evasione. Il giovane era latitante dopo aver lasciato gli arresti domiciliari dov'era sottoposto nella sua abitazione in provincia di Lucca. Grazie alla segnalazione telematica 'alert alloggiati' gli agenti di polizia lo hanno rintracciato in una stanza di un albergo in centro.