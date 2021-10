Covid, il bollettino: in Piemonte ricoveri in calo, 197 nuovi casi

Ricoveri da Coronavirus in calo in Piemonte, che registra però quattro decessi, nessuno di oggi. L'Unità di crisi regionale segnala 21 pazienti in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri, e 166 nei reparti ordinari, 16 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 sono 197, lo 0.9% di 20.787 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 101 (51,3%). I guariti rispetto a ieri sono 258. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.166. Gli attualmente positivi 3.353. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 383.969 positivi, i decessi diventano 11.773, mentre i guariti sono 368.843. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)