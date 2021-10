Maltempo, ancora pioggia sul Piemonte: resta l'allerta rossa

Continua a piovere sul Piemonte, dove permane l'allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico nella zona centro-orientale della regione. Nelle ultime tre ore le precipitazioni, a carattere di rovescio, hanno fatto registrare i picchi più significativi tra Torinese e Biellese. In base alle rilevazioni dell'Arpa, i picchi più significativi sono stati registrati nel Torinese a Graglia (65,2 millimetri, 98 millimetri in sei ore), Varisella (62,4 mm, 89,6 in sei ore), e Pian Audi (55,8 millimetri), mentre nel Biellese a Oropa nelle ultime tre ore sono caduti 49,1 millimetri di pioggia. (IL METEO IN PIEMONTE)

La situazione dei fiumi

Per quanto riguarda i fiumi, sempre secondo Arpa, la piena della Bormida è transitata all'idrometro di Alessandria, raggiungendo il colmo alle 2. Il livello è in diminuzione e attualmente al di sotto della soglia di pericolo. Anche il Tanaro a Montecastello, ancora con valori superiori alla soglia di guardia, è in calo. Il Po a Isola Sant'Antonio è in lieve crescita, ma con valori al di sotto del livello di guardia. Nel Piemonte settentrionale il torrente Anza si mantiene stazionario al di sotto del livello di guardia, dopo averlo superato all'una circa. Il Cervo risulta in aumento nelle sezioni di Passobreve e Vigliano, con valori attualmente inferiori al livello di guardia. L'Orco a Spineto, al momento stazionario, ha registrato un incremento significativo superando alle 4:30 il livello di guardia. Fenomeni residui sono previsti da Arpa nelle prossime ore, di debole intensità, sull'alessandrino.

Le precipitazioni

Precipitazioni moderate anche sulle zone pedemontane nordoccidentali e settentrionali, localmente forti tra verbano, biellese e torinese ancora per le prime ore del mattino. Da metà mattinata i fenomeni sono attesi in attenuazione, seppur ancora persistenti sul settore settentrionale. Sul resto della regione previste piogge in esaurimento. Attesi ulteriori incrementi dei fiumi, sul tratto terminale del Po a valle della confluenza con il fiume Tanaro. I livelli idrometrici della Bormida e del Tanaro torneranno già nella mattina al di sotto del livello di guardia. Si prevede un aumento del Cervo fino al raggiungimento del livello di guardia e una crescita dei corsi d'acqua del reticolo secondario del biellese e canavese. L'Orco si manterrà stazionario.

Sindaco di Ovada invita a non usare acqua per scopi alimentari

Ovada, nell'Alessandrino, è uno dei comuni più colpiti dall'alluvione di ieri. Ci sono anche problemi legati all'erogazione di acqua potabile che presenta alti valori di torbidità. E' attesa un'ordinanza del sindaco Paolo Lantero che fin d'ora invita i concittadini a non utilizzare per scopi alimentari l'acqua che esce dai rubinetti. Sono in corso verifiche della società Gestione Acqua. Problemi anche nella raccolta dei rifiuti: la sede di Econet è poi stata allagata dall'esondazione dell'Orba.

Intanto il Coordinamento territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Alessandria è pronto a iniziare a Ovada gli interventi per il ripristino dell'area del centro sportivo e delle fabbriche allagate. Alle operazioni partecipano i colleghi di Torino, Biella e Asti. Proprio ieri, una Jeep della Protezione Civile è stata travolta dalla piena durante i soccorsi all'azienda Vezzali. "Stavamo evacuando la zona e portando al sicuro le persone - spiega il coordinatore Andrea Morchio - Improvvisamente, si è rotto un argine e l'acqua è salita rapidamente portandosi via il nostro mezzo. Fortunatamente, gli occupanti sono riusciti a fuggire e mettersi in salvo".



Infine, resta sospesa la circolazione dei treni sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme interrotta ieri.