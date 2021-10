Incidente stradale in Verbania, donna 67 anni muore dopo scontro

Una donna di 67 anni è morta nella notte all'Ospedale di Novara a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in serata sull'autostrada A26 in direzione Nord. Poco prima dello svincolo di Carpugnino, sulla corsia in direzione di Gravellona Toca, due auto si sono scontrate. Sono intervenuti i vigili del fuoco., il 118 e la polizia stradale. La strada è stata a lungo chiusa al traffico.