Covid Piemonte, il bollettino: 78 contagi su 15.968 tamponi

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 78 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 15.968 tamponi diagnostici processati, dei quali 13.076 antigenici, con un tasso di positività dello 0,5%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23, quelle negli altri reparti sono 191 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 3.310. Si registrano anche due nuovi decessi, mentre i guariti sono 139.