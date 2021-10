Torino, nasconde involucri di droga in bocca: arrestato 32enne

La polizia lo ha fermato in via Palestrina. L’uomo, per evitare di finire in questura, ha sostenuto che dopo poche ore si sarebbe dovuto sposare

Un 32enne di origini senegalesi è stato fermato in via Palestrina, a Torino, dagli agenti del commissariato Barriera di Milano perché nascondeva in bocca alcuni involucri di stupefacenti. L’uomo, evitare di finire in questura, ha sostenuto che dopo poche ore si sarebbe dovuto sposare. L'espediente non ha però evitato l'arresto da parte della polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto in passato al divieto di dimora nel Comune di Torino, e all'obbligo di presentazione alla polizia, ora il 32enne si trova in carcere.