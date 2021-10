Torino, ingoia dosi di droga e tenta la fuga: arrestato

Dopo aver notato la presenza degli agenti della polizia di Stato, che stavano effettuando un controllo straordinario antidroga nel quartiere di Barriera di Milano a Torino, ha ingoiato alcune dosi di stupefacente e tentato la fuga in bicicletta. Il ragazzo però, un 18enne di origine senegalese, è stato comunque arrestato.

La sera prima, gli agenti avevano arrestato in via Rovigo un uomo e una donna, trovati in possesso di 135 grammi di marijuana, e quasi mille euro in contanti.