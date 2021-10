Rissa in centro a Bra, denunciati sei giovani tra 24 e 33 anni

Sei giovani tra i 24 e i 33 anni sono stati denunciati per rissa dai carabinieri di Bra (Cuneo) alla Procura di Asti. L'episodio risale allo scorso sabato 25 settembre quando una maxi rissa era scoppiata nel centro della cittadina nel Cuneese. All'origine del fatto un apprezzamento eccessivo nei confronti di una ragazza e lo stato di alterazione dovuto all'acol dei giovani, scappati prima dell'arrivo dei carabinieri.

I controlli

Per evitare episodi analoghi, ieri sera i militari dell'Arma hanno effettuato controlli straordinari nel centro di Bra. Il bilancio è stato di 65 veicoli fermati, 171 persone identificate e 4 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.