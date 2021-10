Precipita per 300 metri, muore escursionista nel Cuneese

Un uomo di 67 anni è morto precipitando per circa trecento metri lungo il percorso dei Laghi Blu a Chianale, in alta Valle Varaita, nel Cuneese, a oltre 2.500 metri di altitudine. Immediate le operazioni di soccorso: sul posto sono intervenuti il 118 e i tecnici del soccorso alpino ma per il 67enne, residente a Villafaletto, non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe scivolata in un punto impervio della zona, rotolando sulle rocce per oltre 300 metri.