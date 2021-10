Covid Piemonte, 156 casi su quasi 28mila tamponi

Lieve incremento dei ricoverati Covid negli ospedali del Piemonte: + 5 nei reparti diversi dalla terapia intensiva, il numero complessivo sale a 189, mentre in terapia intensiva si registra -1, con totale sceso a 20. Il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi non riporta alcun decesso - il numero delle vittime da inizio pandemia resta 11.762 - e 156 nuovi casi, con un tasso di positività dello 0,6% rispetto ai 27.977 tamponi diagnostici processati (22.735 antigenici). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.379, i nuovi guariti 215 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).