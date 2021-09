Rapinava gli studenti fuori da scuola: arrestato 27enne a Vercelli

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e che ora si trova in carcere, teneva in mano grosse pietre e intimava i ragazzi di consegnagli il cellulare

Minacciava gli studenti fuori da scuola tenendo in mano grosse pietre e intimandoli di consegnargli il cellulare. Un 27enne di origine nordafricana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Vercelli per rapina aggravata continuata. Ora si trova in carcere.

La vicenda

L'uomo, in due diverse occasioni, ha avvicinato gli alunni all'ingresso degli istituti scolastici; in un primo caso il ragazzino, dopo essere stato derubato, aveva raccontato tutto a una insegnante, che ha poi avvertito il 112. Giunti sul posto, i militari hanno rintracciato il nordafricano, che tentava di scappare. Una volta in caserma, gli inquirenti hanno appurato che era stato autore di un'altra rapina, sempre nei pressi delle scuole cittadine.