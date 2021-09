Vercelli, Dia confisca beni per 1,5 milioni di euro a famiglia rom

Il Tribunale di Torino, ritenendolo tra "i soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose", ha disposto la confisca di tre ville di pregio e di due terreni in provincia di Vercelli

A Vercelli la Direzione investigativa antimafia ha confiscato beni mobili e immobili - per un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro - a una nota famiglia di etnia rom. I beni erano nella disponibilità di un pluripregiudicato coinvolto in numerosi procedimenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e ritenuto "socialmente pericoloso" anche "a causa della rilevante sperequazione patrimoniale tra il valore dei beni confiscati e il proprio profilo economico reddituale".

La confisca

Il Tribunale di Torino, ritenendolo tra "i soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose", ha disposto la confisca di tre ville di pregio e di due terreni in provincia di Vercelli.