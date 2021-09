Armeno, si scontra con il trattore guidato dal padre: morta 16enne

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la giovane in elicottero all'ospedale di Novara. Secondo i primi accertamenti la ragazza ha tamponato il mezzo agricolo

Una ragazza di 16 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio ad Armeno (Novara), lungo la strada provinciale 142. La giovane, in sella alla sua moto, si è scontrata con il trattore guidato dal padre. La notizia è stata riportata da la Repubblica. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la ragazza in elicottero all'ospedale di Novara, ma la giovane è deceduta in serata. Secondo i primi accertamenti la ragazza ha tamponato il mezzo agricolo.