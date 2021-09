Incendio a Cirié, fiamme in una falegnameria dismessa

Vigili del fuoco impegnati ieri sera a Cirié (Torino), per domare l'incendio divampato in una falegnameria dismessa vicina ad alcune abitazioni. Le fiamme hanno coinvolto un fabbricato adibito a deposito di legname. Il lavoro delle squadre della centrale e dei volontari di San Maurizio e Mathi, anche con l'impiego di una autoscala e del carro autoprotettori, ha permesso di contenere il rogo ed evitarne la propagazione. I pompieri hanno poi effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.