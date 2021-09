Covid Piemonte, il bollettino: 118 contagi su 17.625 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, quelle negli altri reparti sono 208 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 3.517

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta 118 nuovi casi di Covid-19, lo 0,7% dei 17.625 tamponi diagnostici processati, e due decessi, che portano il totale da inizio emergenza a 11.758 morti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, quelle negli altri reparti sono 208 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 3.517, i nuovi guariti sono 160.