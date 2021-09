Incidente nel Torinese, macchina in un dirupo: morto un automobilista

È avvenuto a Settimo Vittone. Secondo i primi accertamenti, l’uomo era alla guida di una vettura che è precipitata in un dirupo per oltre 25 metri ed è deceduto sul colpo

Un automobilista, di cui al momento non sono state rese note le generalità, è morto nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto a Settimo Vittone (in provincia di Torino).

L’incidente

Secondo i primi accertamenti, l'uomo era alla guida di una vettura che è precipitata in un dirupo per oltre 25 metri. È morto sul colpo. Sul posto operano i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Ivrea. Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro.