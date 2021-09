Funivia Mottarone: al via rimozione cabina con taglio di 80 alberi

I vigili del fuoco di Verbania procederanno al disboscamento, in seguito un elicottero trasporterà in un laboratorio i resti della cabina

Se le condizioni meteo saranno favorevoli, inizierà probabilmente già domani il taglio degli alberi per consentire di rimuovere la cabina della funivia Stresa-Mottarone precipitata il 23 maggio vicino alla vetta. Nell'incidente sono morte 14 persone e c'è stato un solo sopravvissuto, Eitan, di 5 anni.

L'operazione

I vigili del fuoco di Verbania taglieranno un'ottantina di piante nella zona dell'incidente, in seguito un elicottero trasporterà in un laboratorio i resti della cabina. Il via libera al disboscamento è arrivato dalla famiglia Borromeo, proprietaria dell'area.

Nei prossimi giorni un pezzo del cavo traente della funivia, prelevato il 13 settembre, sarà sottoposto alle analisi con il microscopio elettronico per capire perché la fune, composta da 114 fili d'acciaio, si è spezzata.