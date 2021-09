Italian Tech Week, Colao: "Pnrr è debito per future generazioni"

"Il Pnrr è debito che ricadrà sulle future generazioni, il lavoro da fare deve essere di lungo periodo con una visione ottimista e ambiziosa". Lo ha detto il ministro dell'Innovazione Tecnologica, Vittorio Colao, nell'intervento all'Italian Tech Week di Torino. Alla rassegna è intervenuto anche Elon Musk., in collegamento in un incontro con John Elkann. Presente all'evento anche l'astronauta Paolo Nespoli, 64 anni, che ha parlato della sua lotta contro un tumore al cervello.

Colao: "Dobbiamo riportare innovazione e ottimismo"

Nel suo intervento Colao ha sottolineato che "in Italia fra dieci anni affronteremo una serie di sfide. La nostra ambizione è di essere tra i migliori nel 2026 e continuare poi a rimanere tali, ce la vogliamo fare. Dobbiamo riportare innovazione e ottimismo in una visione di rilancio del Paese economico e anche sociale. Ce la faremo? Io penso di sì, ma ci sono ingredienti che vanno messi nella ricetta: produrre meno regole e più semplici, cambiare approccio nelle strutture amministrative che devono essere snelle e collaborare di più con il privato, semplificare i rapporti con le imprese, avere personale di qualità con un maggiore interscambio tra pubblico e privato".

"L'Italia si sta muovendo più veloce di altri, ma non sediamoci sugli allori"

"Stiamo cominciando a fare cose che sono normali in un mondo che vuole funzionare, infrastrutture, giustizia, pubblica amministrazione - ha aggiunto Colao -. L'Italia si sta muovendo più veloce di altri: questa è una soddisfazione, ma partiamo da dietro. Ieri il presidente Draghi ha parlato del 6% di crescita contro la stima precedente del 5%, del fatto che l'export è tornato a livelli precedenti il 2019. Non dobbiamo però sederci sugli allori, dobbiamo evitare che questi siano ritorni da fuoco di paglia, dobbiamo cercare di 'cablare' il più possibile questi cambiamenti nel tessuto di come il Paese funziona".