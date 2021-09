Torino, arriva Tennis & Friends: due giorni per sostenere prevenzione

Tennis & Friends – Salute e Sport arriva per la prima volta a Torino. Il progetto sociale, ideato per sostenere la prevenzione, giunge nel capoluogo piemontese in veste di ”Official Charity” delle Nitto ATP Finals di Torino. Appuntamento sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle ore 10:00 fino alle ore 18:00, nella prestigiosa cornice del Circolo della Stampa Sporting. Dopo il grande successo all’interno degli Internazionali BNL d’Italia, l’evento continua dunque a diffondere la cultura della prevenzione sanitaria, sensibilizzando la popolazione ad adottare corretti stili di vita.

Il villaggio della salute e dello sport

Durante la manifestazione sarà messo a disposizione di tutti i cittadini il “Villaggio della Salute e dello Sport”, con 42 aree che comprendono spazi sanitari dedicati alla prevenzione, suddivisi in 25 branche specialistiche, a cura dell’eccellenza sanitaria del territorio, nelle quali verranno effettuati screening e check-up gratuiti. Il percorso di prevenzione comprende un’area Ginecologica e Senologica dedicata alla salute della donna e un'altra per la salute del bambino, che comprende: Pediatria, Psicologia Pediatrica, Otorinolaringoiatria pediatrica, Audiometria pediatrica, Riabilitazione e Rieducazione funzionale pediatrica. E ancora: un’area dedicata alle Malattie dell’apparato digerente, Malattie metaboliche, Pneumologia, Otorinolaringoiatria, Endocrinologia, Nutrizione clinica, Cardiologia, Dermatologia, Fisioterapia. Ci sarà infine anche una zona per le vaccinazioni anti Covid-19 e le malattie respiratorie Post Covid-19.

Le attività

Tennis & friends sarà inoltre l’occasione di trascorrere una giornata in famiglia diversa dal solito, intrattenendosi con le molteplici attività presenti. Grazie alle Forze Armate, infatti, il pubblico potrà sperimentare il free climbing su parete, e il simulatore di volo messo a disposizione dell’Aereonautica Militare Italiana e assistere ai match del torneo di Tennis Celebrity.

"Nell'ultimo anno la mancata prevenzione, dovuta alla paura del contagio o alla vera e propria impossibilità di recarsi nelle strutture sanitarie, ha giocato un ruolo determinante nell'aumento della mortalità - spiega il professore Giorgio Meneschincheri, specialista di medicina preventiva e ideatore dell'iniziativa - Tennis & Friends vuole diffondere la cultura della prevenzione sanitaria e sensibilizzare la popolazione ad adottare corretti stili di vita, anche attraverso la pratica dell'attività sportiva".