Scoperte piantagioni di marijuana in provincia di Torino, arresti

In provincia di Torino i carabinieri hanno individuato due piantagioni di marijuana e arrestato quattro persone per spaccio. A Borgofranco d'Ivrea, i militari hanno sorpreso un pensionato e un barista mentre si dedicavano alla cura delle piante in un'area boschiva. Ne sono state sequestrate oltre 250 alte circa due metri.

Gli altri episodi

A Gassino, in una casa di campagna con terreno agricolo, i militari hanno arrestato un cameriere di 36 anni per produzione, detenzione e traffico di droga oltre che per furto di energia elettrica. Sequestrate 208 piante di marijuana, nove reti in nylon per l'essicazione, tre deumidificatori portatili e due misuratori di temperatura d'ambiente. I carabinieri hanno anche scoperto che l'arrestato aveva creato un allaccio abusivo al contatore di energia elettrica risultato disdettato nel 2018. A Cafasse, invece, i carabinieri di Fiano hanno arrestato uno studente di 18 anni per detenzione di 120 grammi di marijuana. Infine, a Venaria sono finiti in manette due uominii, di 21 e 26 anni, domiciliati a Torino sopresi dopo aver venduto una dose di crack a un macellaio di 53 anni.