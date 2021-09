Torino, tema a scuola fa scoprire bullo: insegnante a processo

Un tema in classe sull'uguaglianza porta alla luce una serie di episodi di bullismo. E ora, per questi episodi avvenuti in una scuola media, è finita davanti al giudice una insegnante di potenziamento. Il pm Mario Bendoni ha chiesto una condanna a un anno e sei mesi, mentre l'insegnante di sostegno ha già patteggiato un anno di reclusione e risarcito la famiglia della vittima, che si è costituita parte civile. Concorso in atti persecutori per omesso controllo l'accusa.

La vicenda

I fatti si riferiscono all'anno scolastico 2015-2016 e sono avvenuti in un istituto torinese, come anticipato da alcuni quotidiani. Il bullo aveva terrorizzato la classe e nessuno fino a quel momento aveva avuto il coraggio di denunciare. Il giorno del tema, però, era assente e così i compagni hanno confessato, scrivendo quanto avrebbero voluto gridare da tempo. Quel ragazzino, all'epoca minore di 14 anni e quindi non imputabile, aveva preso di mira un compagno disabile con sputi, schiaffi, pizzicotti e umiliazioni. Soprattutto nell'intervallo, quando, secondo le testimonianze, l'insegnante che avrebbe dovuto vigilare "passava il tempo steso sul divano a giocare col tablet" oppure "se ne andava lasciandoci soli".