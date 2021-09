Avvistati a Torino due cinghiali vicino alla Grande Madre

Gli animali, che sono stati notati da alcuni passanti, i quali hanno chiamato la polizia municipale, si sono diretti verso il centro muovendosi indisturbati tra le auto in movimento e quelle parcheggiate in via Villa della Regina

Due cinghiali di grandi dimensioni sono stati avvistati nella serata di ieri, intorno alle 21, in via Villa della Regina, la strada che dalla collina scende fino alla Gran Madre. Gli animali sono stati ripresi sui social con foto e video. Un filmato è stato pubblicato sul sito dell’edizione torinese del Corriere della Sera.

I cinghiali a Torino

Gli esemplari, che sono stati notati da alcuni passanti, i quali hanno chiamato la polizia municipale, si sono diretti verso il centro muovendosi indisturbati tra le auto in movimento e quelle parcheggiate. Non è ormai inconsueto imbattersi anche in città nei cinghiali: le segnalazioni lungo le strade collinari e urbane sono sempre più numerose e sui social ci sono le foto e i video che ritraggono gli animali in movimento.