Torino, nasconde in casa sette chili di hashish e cocaina: arrestato

La droga è stata trovata in una cavità praticata nel muro e coperta da una piastrella del battiscopa

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Torino dopo essere stato sorpreso in possesso di sette chili di droga tra hashish e cocaina, nascosti in casa in una cavità praticata nel muro e coperta da una piastrella del battiscopa.

La perquisizione

Durante la perquisizione nell'appartamento dell'uomo nel quartiere Madonna di Campagna la polizia ha trovato un panetto di hashish e alcune dosi di cocaina sul tavolo della cucina e del soggiorno, mentre in camera da letto c'era della sostanza da taglio. In seguito gli agenti hanno scoperto però che la maggior parte della droga, suddivisa in 23 panetti, era nascosta nel muro.