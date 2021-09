Torino, minacciano e rapinano un uomo per strada: denunciati 2 giovani

L’aggressione è avvenuta in corso Verzuolo, dopo che l’uomo li ha fotografati mentre spingevano un’auto del car sharing con un finestrino in frantumi. Un 22enne e un 25enne sono stati fermati su un monopattino e denunciati dalla polizia: altri tre complici sono fuggiti a piedi

Aggrediscono e rapinano un uomo, in strada in corso Verzuolo a Torino, che li aveva fotografati mentre spingevano un’auto del car sharing con un finestrino in frantumi. Due giovani, di 22 e 25 anni, sono stati fermati su un monopattino e denunciati dalla polizia dopo essere stati riconosciuti dalla vittima. Altri tre complici sono invece riusciti a fuggire a piedi.