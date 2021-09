Covid Piemonte, il bollettino: 135 contagi su 16.160 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 24, quelle negli altri reparti 205 mentre quelle in isolamento domiciliare sono 3.593

I nuovi casi di Covid-19 in Piemonte sono 135, pari allo 0,8% dei 16.160 tamponi diagnostici processati. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.593, i nuovi guariti 173. Il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi riporta 2 decessi che portano a 11.748 il numero complessivo dei morti con Covid dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 24, quelle negli altri reparti 205. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)