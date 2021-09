Donna resta bloccata da piena nel fiume, soccorsa in Ossola

E' stata soccorsa dai vigili del fuoco una donna che era rimasta bloccata in una secca a causa dell'improvviso innalzamento delle acque del fiume Toce. E' successo ieri sera in Val d'Ossola, verso le 20.30, in località Oasi di Crevoladossola (VCO). La donna si è trovata circondata dalle acque del fiume quando già era buio ed è stata accompagnata a riva. Sul posto una squadra fluviale dei vigili del fuoco di Verbania.