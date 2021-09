Torino, pedinava la ex fidanzata: arrestato stalker

Il 39enne oltre a tempestare di messaggi e chiamate la donna, la seguiva e la fotografava. L'uomo è stato fermato per atti persecutori

Era arrivato al punto di fotografare la sua vittima, per poi inviare gli scatti e farle capire che sapeva tutto dei suoi movimenti. Un uomo di 39 anni, di origini romene, è stato arrestato per atti persecutori dalla polizia a Torino. L'uomo era diventato l'incubo di una donna con cui aveva avuto in passato una relazione. Lo stalker oltre a tempestarla di messaggi e chiamate, seguiva e fotografava la donna, che ormai aveva paura di usare la propria auto convinta che l'ex la potesse rintracciare attraverso il veicolo. Più volte si era presentato sul posto di lavoro creandole problemi con i clienti e i colleghi. Domenica scorsa ha di nuovo molestato la donna, che ha chiamato la polizia. Prima dell'arrivo degli agenti il 39enne si è allontanato, ma dopo qualche ora è tornato e ha continuato con le molestie ed è stato arrestato.