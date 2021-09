Covid Piemonte, il bollettino 237 casi su 36.194 tamponi

In terapia intensiva ci sono 22 pazienti (meno uno rispetto a ieri), negli altri reparti 197 (meno nove)

In Piemonte sono 237 i nuovi casi di Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 36.194 tamponi diagnostici (31.200 antigenici), con una quota di positivi dello 0,7%.

Il bollettino

L'Unità di crisi della Regione riporta quattro decessi che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 11.746. In calo i ricoverati: in terapia intensiva sono 22 (meno uno rispetto a ieri), negli altri reparti 197 (meno nove). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.646, i nuovi guariti 123.