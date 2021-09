Salussola, minaccia medico paese e paziente per avere soldi: arrestato

L'uomo, in evidente stato di alterazione, inveiva all'interno dell'ambulatorio medico. All'arrivo dei militari ha iniziato a insultare e minacciare anche il medico e i suoi assistiti nel caso non gli avesse consegnato del denaro

Ha insultato e minacciato il medico del paese, nell'ambulatorio di Salussola, nel Biellese, per farsi consegnare del denaro. Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione, minaccia e oltraggio pubblico ufficiale. L'episodio ha generato attimi di paura tra i residenti.

I fatti

L'uomo, in evidente stato di alterazione, inveiva all'interno dell'ambulatorio medico. All'arrivo dei militari ha iniziato a insultare e minacciare anche il medico e i suoi assistiti nel caso non gli avesse consegnato del denaro. È stato arrestato e trasportato in ambulanza all'Ospedale civile di Biella per i trattamenti sanitari del caso.