Novara, investito da auto: ferito un giovane in monopattino

Frattura a una gamba e 30 giorni di prognosi per un uomo di 25 anni - cittadino della Costa d'Avorio - che in sella a un monopattino questa mattina a San Pietro Mosezzo, Comune alle porte di Novara, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

La ricostruzione dei fatti

Attorno alle 7.30 alla rotonda della zona industriale che si interseca con la Sp 11 per Biandrate, il giovane in monopattino, per cause al vaglio della polizia locale, si è scontrato con una Opel Astra guidata da un 60enne. Illeso il conducente della vettura che si è fermato a prestare soccorso.