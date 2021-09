Scosse elettriche al cane per addestrarlo, denunciato nel Torinese

Utilizzava un collare che rilasciava scosse elettriche per addestrare il cane. Per questo motivo, i carabinieri di Leinì hanno denunciato un 45enne, residente a Mappano per maltrattamenti sugli animali. Secondo gli accertamenti dei militari e dei veterinari dell'Asl To4, l’uomo era solito utilizzare un telecomando che trasmetteva impulsi elettrici che provocavano dolore al cane, di razza Schnauzer, risultato regolarmente registrato all'anagrafe canina. I carabinieri hanno sequestrato il collare e affidato il cane ad una struttura specializzata di Settimo.