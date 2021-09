Ruba due quintali di legna, denunciato in provincia di Alessandria

La legna è stata sequestrata insieme all'auto utilizzata per il trasporto del materiale perché priva di assicurazione

È accusato di avere sottratto due quintali circa di legna da ardere da terreni privati, senza l'autorizzazione dei proprietari, un 46enne già noto alle forze dell'ordine denunciato dai carabinieri per danneggiamento e furto aggravato.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è accaduto a Ottiglio, nell'Alessandrino. Sebbene autorizzato da diversi giorni a farlo in un terreno poco distante, ma difficile da raggiungere, avrebbe deciso di "servirsi" in altri più comodi e agevoli. La legna è stata sequestrata insieme all'auto utilizzata per il trasporto del materiale perché priva di assicurazione.