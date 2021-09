Torino, disinfettanti senza autorizzazione: maxi sequestro in dogana

Gli articoli, 71mila pezzi tra gel e salviettine, provenivano dalla Turchia. Denunciato per frode un imprenditore

Oltre 71mila articoli, tra gel e salviettine disinfettanti provenienti dalla Turchia, privi di autorizzazione del Ministero della Salute e con un grado alcolico inferiore a quanto riportato sulle etichette, sono stati sequestrati dai funzionari delle Dogane di Torino. Un imprenditore, che aveva importato i prodotti, è stato denunciato alla Procura per frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, falso in atto pubblico e contrabbando. Le anomalie sono emerse incrociando i dati presenti nella documentazione commerciale e sulle etichette di ogni singola confezione con le informazioni della banca dati della Dogana. Le analisi del laboratorio hanno poi confermato il sospetto degli investigatori: il grado alcolico dei gel era inferiore a quanto dichiarato. Da qui il maxi sequestro e la denuncia.