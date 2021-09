Smog: in vigore misure antinquinamento, stop Euro 3 e 4 in 76 Comuni

Entrano in vigore oggi le misure straordinarie previste nella stagione invernale per la qualità dell'aria in Piemonte. Per quanto riguarda il blocco alla circolazione dei veicoli veicolare le limitazioni riguardano 76 comuni, ovvero tutto l'agglomerato di Torino, comuni della zona di pianura e collina con una popolazione superiore a 10mila abitanti, e veicoli con motore Diesel Euro 3 ed Euro 4, per il trasporto di persone e merci. Scatta quindi per questi veicoli lo stop alla circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, orario esteso fino alle 19 per i Comuni della Città metropolitana di Torino.

Parte oggi anche il divieto a dare fuoco a materiale vegetale su tutto il territorio regionale, mentre continua l'obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets certificato in classe A1.