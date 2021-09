Rave Party nell’Astigiano, fermati sei giovani

Per un rave party lungo il fiume Tanaro, a San Marzanotto (in provincia di Asti) la polizia ha fermato sei giovani dopo diverse segnalazioni di musica ad alto volume, arrivate da cittadini, nella notte tra sabato e domenica. Una trentina i giovani che avevano passato la notte lungo il fiume.

L’intervento delle forze dell’ordine

La digos ha provveduto al controllo di sei persone ancora sul posto ieri mattina, tutti tra i 17 e i 24 anni. È stato inoltre sequestrato un impianto audio formato da un amplificatore e due casse in legno, abusivamente collegate ad un palo della rete pubblica. Il proprietario dell'impianto è stato indagato per furto di energia elettrica, gli altri segnalati per invasione di terreno.