Covid Piemonte, il bollettino: 87 nuovi casi su 15.508 tamponi

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione non riporta decessi, i nuovi casi sono 87, con un tasso dello 0,6% rispetto ai 15.508 tamponi diagnostici processati (12.591 antigenici). La quota di positivi asintomatici è del 54%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Le persone in isolamento domiciliare sono 3.537, i nuovi guariti 194. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 24 mentre quelle negli altri reparti sono 195.