Auto in fiamme nella notte a Torino, si indaga sulle cause

Due auto e un furgone sono andati a fuoco, questa notte a Torino, in via Montalenghe, nel quartiere Borgo Vittoria. A dare l'allarme i residenti della zona, che hanno udito l'esplosione dei vetri delle vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Si indaga sulle cause del rogo, su cui al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.