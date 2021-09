Covid Piemonte, il bollettino: 228 casi su 17.753 tamponi

Aumentano i ricoveri in regione: sono 25 quelli in intensiva (più uno rispetto a ieri), 190 quelli nei reparti ordinari (più nove)

In Piemonte 228 nuovi casi di positività al Covid su 17.753 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 106.

Il bollettino

Aumentano i ricoveri in regione: sono 25 quelli in intensiva (più uno rispetto a ieri), 190 quelli nei reparti ordinari (più nove). Nessun nuovo decesso, i guariti sono 156. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.648, gli attualmente positivi 3.863. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 379.347 positivi. I decessi rimangono 11.733, i guariti sono 363.751.