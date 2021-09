Violenza donne, tre arresti per maltrattamenti in provincia di Torino

Un 33enne è stato fermato in via Sospello, nel capoluogo piemontese, nel quartiere Borgata Vittoria. Aveva colpito con una serie di pugni e schiaffi la convivente. A Moncalieri bloccato un 29enne e a Pinerolo un 51enne

In provincia di Torino i carabinieri hanno arrestato tre persone per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Un 33enne è stato fermato in via Sospello, nel capoluogo piemontese, nel quartiere Borgata Vittoria. Aveva colpito con una serie di pugni e schiaffi la convivente. La vittima ha raccontato ai militari che subiva le violenze dell'uomo ormai da mesi.

Gli altri casi

A Moncalieri, nell'hinterland, i militari hanno invece bloccato un 29enne che stava tentato di forzare la porta di casa dell'ex fidanzata che, impaurita dalle precedenti violenze, non aveva aperto. In tasca il 29enne aveva una dose di cocaina. A Pinerolo, infine, è stato arrestato un 51enne. A chiamare i carabinieri la figlia di 19 anni, dopo che l'uomo per l'ennesima volta stava maltrattando la madre.