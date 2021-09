Torino, ruba un cellulare e chiede 50 euro per restituirlo: arrestato

Il 37enne è stato individuato grazie alla descrizione fornita alla polizia ed è stato fermato in compagnia di un 46enne, che in tasca aveva il telefono appena rubato

"Se rivuoi il tuo telefono mi devi dare 50 euro", un rapinatore 37enne, di origini nigeriane, si è rivolto così alla sua vittima dopo averla bloccata su una panchina, a Torino, e derubata dello smartphone. Grazie alla descrizione fornita alla polizia, il rapinatore è stato fermato e arrestato mentre era in compagnia di un connazionale di 46 anni, che in tasca aveva il telefono appena rubato. Il 46enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.