Torino, chiama i poliziotti senza motivo e li aggredisce: arrestato

L'uomo ha richiesto un intervento in via Nizza, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto non solo non ha spiegato il motivo per la richiesta, ma si è avvicinato a loro minacciosamente e si scagliato contro ferendo uno dei poliziotti

Ha chiamato i poliziotti senza un reale motivo e poi li ha aggrediti. Un pakistano di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato a Torino per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità. L'uomo ha richiesto un intervento in via Nizza, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto non solo non ha spiegato il motivo per la richiesta, ma si è avvicinato a loro minacciosamente e si scagliato contro ferendo uno dei poliziotti.