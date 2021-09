Torino, ruba chiavi del negozio a titolare e tenta furto: arrestato

Sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto in concorso quattro giovani, tra i 19 e 26 anni. Sono accusati di aver sottratto merce da un negozio che vende attrezzatura da pesca in via Sansovino, a Torino. I ragazzi sono riusciti a introdursi nel negozio perché uno di loro, che aveva lavorato lì per un periodo di prova, aveva sottratto un paio di chiavi al titolare. All'arrivo dei militari, due sono riusciti a fuggire ma sono stati poi convinti al telefono dagli amici a presentarsi in caserma.