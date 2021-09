Tav: tensioni in Val Susa, lacrimogeni per allontanare manifestanti

Tensioni in serata tra No Tav e forze dell'ordine in Valle di Susa, a San Didero (Torino), nei pressi del cantiere del nuovo autoporto, opera collegata ai lavori per la linea ad Alta Velocità Torino-Lione. Alcuni No Tav, che si erano dati appuntamento davanti ai cancelli, hanno cercato di danneggiare le reti. Le forze dell'ordine per allontanare i manifestanti hanno usato gli idranti e hanno lanciato lacrimogeni.