Biella, incendio nella notte nell’ecocentro di via Candelo

Le fiamme sono partite probabilmente dalla zona in cui è accatastato il legname. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco e gli operatori del centro, insieme alla polizia e i tecnici Arpa

Un incendio è scoppiato nella notte nell'ecocentro di Biella, in via Candelo. Le fiamme sono partite probabilmente dalla zona in cui è accatastato il legname, per cause che sono in corso di accertamento, e hanno devastato la struttura.

La vicenda

Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco e gli operatori del centro, le volanti della polizia e i tecnici dell'Arpa per verificare possibili danni ambientali. A dare l'allarme è stata una pattuglia della guardia di finanza, che verso le 2 stava transitando nella zona, alle porte della città. Al momento sono ancora in corso le operazioni di smassamento del materiale bruciato.