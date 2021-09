Covid Piemonte, il bollettino: 264 nuovi contagi su 17.711 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23. Registrato un nuovo decesso che porta il totale da inizio pandemia a 11.728. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.528

Stabile il numero dei ricoverati Covid negli ospedali del Piemonte: resta di 23 in terapia intensiva, negli altri reparti c'è stato un calo di 2, il dato complessivo è di 176 pazienti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi 264 nuovi casi di contagio, con un tasso dell'1,5% rispetto ai 17.711 tamponi diagnostici processati (12.123 antigenici). La quota di asintomatici è del 43,9%. È stato registrato un altro decesso (non relativo a oggi), che porta il totale da inizio pandemia a 11.728. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.528, i nuovi guariti 272.