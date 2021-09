Covid Piemonte, il bollettino: 242 casi su 23.522 tamponi

Sono 23 i pazienti ricoverati in intensiva (più due), mentre sono 178 quelli negli altri reparti della regione (meno otto)

In Piemonte sono 242 i nuovi casi di positività al Covid su 23.522 tamponi eseguiti.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva ma, dopo il balzo di ieri (più 22), calano quelli nei reparti ordinari.

Il bollettino

Secondo il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale, sono 23 i pazienti ricoverati in intensiva (più due), mentre sono 178 quelli negli altri reparti della regione (meno otto). In regione si registrano tre decessi, nessuno riferito alla giornata di oggi. Gli asintomatici sono 98 (40%). I guariti sono 338. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.535, gli attualmente positivi 3.736. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 378.151 positivi, 11.727 decessi e 362.688 guariti.